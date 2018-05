Ricardo Anaya garantiza paz con el Frente

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, garantizó a los mexicanos seguridad y abasto de medicamentos si es elegido como Presidente de la República el 1 de julio.

“La gente tiene paz cuando hay medicinas en las clínicas, cuando la Policía es cercana y está del lado de los ciudadanos, cuando puede salir con tranquilidad a las calles. México necesita paz y les garantizo que, con el Frente, la vamos a tener”, tuiteó el abanderado de los partidos PAN-PRD-MC, y agradeció a los ciudadanos del Puerto de Manzanillo, Colima, por su recibimiento.

El aspirante criticó a su rival de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que la pobreza intelectual le impide sostener un debate serio y por ello, cuando se le acaban las ideas sobre la forma de solucionar los problemas del país, recurre a las descalificaciones personales.

Sobre el debate dominical en Tijuana, Anaya Cortés dijo: “Quedó claro que el señor no tiene idea, no tiene claridad de cómo resolver los problemas del país”. Además, señaló al tabasqueño como “el tío que todos tenemos y que tiende a contar el mismo chiste varias veces, por aquello de que va guardar su cartera para que no se la roben”.

“Entonces está claro, él espanta las inversiones, no es alguien que garantice que va haber trabajo para la gente y en lugar de discutir cifras, datos, conceptos, lo único que hace es esconderse detrás de los insultos y de las descalificaciones personales, lo cual habla de la pobreza intelectual de este hombre”, clarificó Anaya.

Interrogado sobre la forma que encaró a López Obrador y cómo vio su reacción, el ex dirigente nacional panista y ex legislador refirió que lo vio “desencajado”.