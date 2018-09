Ricardo Anaya dará clases en la UNAM y en NY

Tal como lo anunció en agosto pasado, el ex candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se dedicará a la academia a partir del próximo año.

El ex abanderado presidencial viajará una vez por semana o cada 15 días, según como quedé establecido en el acuerdo que hará con la School of International and Public Affairs' (SIPA), ubicada en Nueva York, Estados Unidos, en donde impartirá una maestría sobre México.

SIPA, es la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, y es una de los institutos de posgrado referentes a asuntos públicos y de política pública, y profesionales de Columbia en Morningside Heights, Manhattan, Nueva York.

De acuerdo con algunos panistas cercanos a Ricardo Anaya, fue el instituto académico quien se acercó a él, por recomendación del ex canciller Jorge Castañeda, quien fuera su estratega en su campaña.

Anaya vivirá junto con su familia en México, "estará 80% en el país, pues sus hijos están en el colegio aquí en la Ciudad, él va ir y venir a Nueva York, por sus compromisos que también tiene, además de que cada fin de semana visita Querétaro para ver a sus papás, y no dejará el partido, solo que se mantendrá de bajo perfil", comentaron.

Ricardo Anaya también dará clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, luego de acercamientos que ha tenido con autoridades de la Máxima Casa de Estudios.

Ahí podría ser docente en la facultad o bien, en la Unidad de Posgrados de la UNAM, aunque de acuerdo a los panistas, el queretano se inclina más por impartir clases a nivel licenciatura.

Hasta ahora Anaya se encuentra en la Ciudad de México, será hasta principios del 2019, cuando retome la academia, pues anteriormente, ya había dado clases en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Es licenciado en Derecho por UAQ en 2002, tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México (UVM), y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM.

OA