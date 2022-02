Ricardo Anaya: El excandidato presidencial falta a su audiencia en el Reclusorio Norte

Acusado por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, faltó este lunes a su audiencia de continuidad que se llevaría a cabo en los juzgados del Reclusorio Norte.

De acuerdo con El Economista, la audiencia relacionada con el caso Odebrecht y las declaraciones de Emilio Lozoya que inculpaban a Anaya dentro del procedimiento que él enfrenta, se llevó a cabo a las 10:15 horas con la presencia de todas las partes: agentes de la Fiscalía General de la República y abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Cámara de Diputados.

Al inicio de la misma, la defensa de Anaya solicitó “un plazo razonable” para justificar por qué no había asistido, pero no dio a conocer los motivos.

Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso. pic.twitter.com/uJJsNfooVP — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 14, 2022

El juez se negó a dar una nueva prórroga al considerar que ni siquiera se tenía registro del ingreso de Anaya al país, pero durante el procedimiento tampoco se emitió alguna orden de aprehensión porque las partes no la solicitaron, detalló el medio de comunicación.

Por la mañana Ricardo Anaya compartió un video en redes sociales para decir que “no caería en el juego de las autoridades para hablar horas y horas” por un caso ya determinado, refiriéndose a que la Fiscalía General de la República determinó que la investigación contra Losoya ya había sido concluida, siendo él y sU familia los únicos beneficiarios de los sobornos recibidos por la empresa. Por ello, la FGR pidió una pena de 54 años en prisión para Lozoya.

“Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que podría quedarse ahí más de 50 años, por ratero y mentiroso”, expresó Ricardo Anaya en la publicación.

Por último, dijo que en el marco del Día del Amor y la amistad debe pasarse en compañía de los seres queridos en paz y tranquilidad, algo que, aseveró, no ha podido brindar el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recalcando los 103 mil asesinatos y los más de tres mil feminicidios que se han registrado durante su mandato, dijo, muestra de su estrategia “abrazos no balazos”.

