Resultados ECOEMS 2025: así puedes consultarlos para entrar a la UNAM y el IPN

En junio pasado, los aspirantes a alguno de los planteles de la ENP o CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y CECyT del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron las pruebas de admisión correspondientes. Este 19 de junio los resultados han sido publicados en la plataforma digital Mi Derecho, Mi Lugar, y así es como puedes consultarlos:

Para consultar los resultados del examen ECOEMS 2025 y conocer si se fue aceptado en alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM o en alguno de los planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN:

Ingresa al sitio web oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/

Consulta la Gaceta Electrónica de Resultados (único documento en el cual se publicarán los resultados).

Para conocer los resultados individuales del proceso de asignación, se deben introducir en la misma plataforma digital el número de folio y la CURP del aspirante.

Además, el ECOEMS enviará los resultados a cada aspirante por correo electrónico, tanto a la cuenta generada por el sistema de registro como al correo proporcionado en la solicitud.

Este año se eliminó el examen general de ingreso a la preparatoria para instituciones como Colegio de Bachilleres, CONALEP, DGETI y otras preparatorias públicas, y la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) fue sustituida por el Espacio de Coordinación Media Superior (ECOEMS), con la finalidad de garantizar que todos los aspirantes tengan un lugar en la educación media superior.

Cerca de 270 mil aspirantes participaron en las pruebas para el ciclo escolar 2025-2026.