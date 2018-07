Responsables del desplome en plaza pueden alcanzar seis años de prisión

El fiscal desconcentrado de Investigación en la delegación Álvaro Obregón, José Antonio Escobar Plata, informó que continúan las investigaciones en el centro comercial Plaza Artz Pedregal, del que se derrumbó una parte, y de encontrarse culpables por negligencia, estos podrían alcanzar una penalidad de hasta seis años.

Declaró que se retiran los escombros para evitar cualquier riesgo y todo el centro comercial se mantendrá asegurado y cerrado hasta que terminen las investigaciones. Sin embargo, dijo que todavía los peritos revisan los planos, documentos, esperando que la próxima semana se tenga algún resultado. Comentó que los elementos de servicios periciales trabajan en el lugar.

“Aquí existió un error humano, no lo hago como ninguna instancia de ataque o denostación, pero al no ser un tema de la naturaleza, al no ser un tema controlado ni provocado según nos mencionan, fue un error, tenemos que saber de quién fue ese error”, dijo sobre la posibilidad de que el colapso de la estructura se deba a negligencia, aunque aclaró que se revisa la información otorgada por la delegación Álvaro Obregón y por el Instituto de la Construcción, por lo que consideró que sería prematuro establecer algún tipo de responsabilidad por este suceso.

Sostuvo que, de momento, ninguna línea de investigación está descartada, por lo que insistió en que aún deben confirmar los informes de la mecánica de suelos desde que se inició la obra de la plaza hasta el evento del pasado jueves.

Mencionó que la instrucción del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, es que se dé celeridad a las investigaciones y “que podamos saber qué fue lo que ocasionó el siniestro”.