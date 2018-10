Rescatan en Pachuca a chofer de Uber secuestrado en CDMX

Un servicio de pasaje en la colonia Condesa derivó en el secuestro de un joven conductor de Uber, quien el martes fue rescatado por elementos de la Policía Municipal, en los momentos en que era trasladado por sus captores presuntamente para deshacerse de él.

La víctima narró a las autoridades que le fue solicitado un traslado por dos hombres y una mujer, sin embargo, la actitud de los tres lo puso en alerta, por lo cual decidió enviar un mensaje a su esposa.

Le comentó que llevaba un servicio sospechoso y le envió su ubicación en tiempo real. No obstante, contó, que antes de llegar al sitio solicitado por los supuestos pasajeros, los dos sujetos le pidieron desviarse hacia el Metro La Raza, con el pretexto de dejar primero a la mujer en su domicilio.

Señaló que al llegar al Metro La Raza los dos jóvenes que se sentaron en la parte trasera de la unidad, lo amagaron y posteriormente lo amordazaron y lo pusieron en la parte de atrás de su vehículo.

"Si me movía me pegaban, y me preguntaron que si tenía GPS el carro y si se paraba iba a valer. Me pasaron a otra persona por teléfono, que me dijo muchas groserías". Señaló que la amenaza era que si el automóvil contaba con GPS matarían a su familia, que supuestamente ya tenían ubicada.

Narró que durante varias horas lo trajeron dando vueltas, incluso sus captores pasaron a cargar gasolina, además dijo le quitaron sus pertenencias entre ellas su teléfono celular y su cartera. Antes de ser detenidos por los policías municipales de Pachuca aseguró, que fue llevado a un motel en esta misma Ciudad.

Relató que en ese lugar donde estuvieron alrededor de dos horas, sus captores intentaron asesinarlo con una almohada, "como vieron que estaba haciendo ruido rápido me bajaron y me subieron al carro. Alcance a escuchar que me iban a aventar al canal".

Luego de que agentes municipales de Pachuca detuvieron la unidad, ya que al circular por el bulevar Colosio el vehículo zigzagueaba. Al ser intervenido, la mujer que formaba parte de los plagiarlos tomó el teléfono y delante de los agentes policiacos pidió apoyo, "nos agarró la tira en Pachuca", ayúdanos. En tanto el joven secuestrado aprovechó para pedir auxilio.

Los responsables se encuentran en la Procuraduría de Justicia, donde esperan la audiencia. Por este delito deberán estar en prisión preventiva en tanto se les dicta sentencia.

NM