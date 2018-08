Reporteros "acorralan" auto de López Obrador tras reunión con Meade

Tras el encuentro de esta mañana con José Antonio Meade, quien fuera candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), periodistas cerraron el paso al auto que transporta al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Los comunicadores que hacían guardia a las afueras del número 216 de la calle Chihuahua, rodearon el auto blanco del tabasqueño para conocer detalles del encuentro con Meade Kuribreña.

Tras varios minutos de preguntas, López Obrador se vio molesto debido a que la prensa no permitía el paso de su automóvil.

"No puedo bajarme ahora porque miren cómo me tienen, me van a dejar o no me van a dejar. Tomen bien para que vean cómo me tienen, tomen para que vean cómo me tienen", dijo.

Y entre risas sostuvo: "uno es rehén de lo que dice y dueño de su silencio". Refirió que los representantes de la prensa son mirones profesionales.

Entre empujones los reporteros buscaban acercar cámaras y micrófonos a la ventanilla de López Obrador; incluso, un camarógrafo se subió al cofre del vehículo para acercar su lente al parabrisas y tomar de cerca al tabasqueño.

El 1 de julio por la noche me habló por teléfono para reconocer nuestro triunfo, José Antonio Meade. En ese entonces, le expresé que lo buscaría para conversar.

Hoy nos reunimos. pic.twitter.com/36oxg0Dsgw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de agosto de 2018

Cuando el vehículo ingresó a la casa que alberga las oficinas del virtual presidente electo, personas que esperaban a López Obrador se mezclaron en un tumulto de empujones.

En medio del desorden algunos periodistas pidieron al próximo Presidente de la República definir con claridad un enlace de comunicación social.

GC