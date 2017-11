Renuncia Javier Lozano a coordinación de cultura del PAN

El senador Javier Lozano renunció a la coordinación de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, partido que dirige Ricardo Anaya, porque -dijo- se trata de una "simulación" y al parecer los temas culturales no son importantes para la cúpula del instituto político.

A través de una carta dirigida a Ricardo Anaya, Lozano Alarcón afirmó que tal encomienda "es una más de las simulaciones de la dirigencia nacional del partido".

Dijo que a dos años que recibió por parte de Anaya Cortés dicho nombramiento "no he sido convocado a una sola reunión del CEN, ni los temas culturales parecieran ocupar un lugar relevante en la agenda de nuestro instituto político (al menos no para ser discutidos al interior del sistema PAN)".

El legislador por Puebla reclamó además que en una clara expresión de incongruencia y mezquindad, y a pesar de haber solicitado su reincorporación a la comisión de Cultura del Senado, la respuesta fue en sentido negativo por parte del coordinador de su grupo parlamentario, Fernando Herrera.

Expresó que a cambio, Herrera le ofreció participar en la Comisión de Agricultura y Ganadería.