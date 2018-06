René Juárez pide no dar el "voto útil a un inútil"

Tras advertir que el priismo está consolidando "el voto del corazón", apuntalando su trabajo interno y el voto de "la razón" convenciendo que José Antonio Meade es el mejor candidato a la Presidencia de la República, el líder nacional del PRI, René Juárez Cisneros, pidió no dar el voto útil "a un inútil".

Arropado por miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el dirigente enfatizó que los mexicanos votarán por Presidente de la República y que éste debe reunir características como la de ser capaz, honesto, sereno, prudente, equilibrado, dispuesto a dialogar.

En política el sentido de oportunidad es fundamental y hoy es la oportunidad de hablar de política, del proceso electoral que tenemos enfrente. pic.twitter.com/CrqQSs81WJ — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) 15 de junio de 2018

"¿Vamos a elegir Presidente y debe tener estas características, verdad? El voto útil tiene que ser para un útil, y quién es útil para el cargo, el que reúne las características que exige el cargo porque si no tú le das el voto útil a un inútil vas a convertir tu voto útil en inútil porque se lo estás dando a un inútil, o a un hombre o que no está preparado para el cargo porque no tiene experiencia o a un ocurrente que todos los días dice una cosa y al día siguiente otra. Entonces el voto útil debe ser para un útil y el único, es Pepe Meade", indicó.

Al inaugurar el Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), el guerrerense sostuvo que Meade ya se ubica en un consolidado segundo lugar pero descalificó las encuestas.

.@JoseAMeadeK y el ejército de mujeres y hombres #PRIistas estamos en un consolidado 2do lugar. Sigamos trabajando sin descanso por un solo objetivo, ganar el 1ro de julio. ¡Hasta la victoria hermanas y hermanos PRIistas!#EstamosATiempo pic.twitter.com/UuklY7ALiS — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) 15 de junio de 2018

Sostuvo que las elecciones se ganan con votos, "los que hemos tenido que enfrentar muchas veces elecciones sabemos que se gana con votos y no se gana con otra cosa, ni con encuestas".

"El INE cuenta votos no cuenta encuestas. Las encuestas se hacen en la casa, se gana en la casilla".

Juárez Cisneros aseveró que las elecciones se ganan en el convencimiento, en el argumento, trabajando en la tierra por la gente, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, en el pueblo. En su mensaje, el líder nacional del PRI acusó a Andrés Manuel López Obrador de buscar dividir a los mexicanos "entre buenos y malos y muy malos". Asimismo, dijo que no acepta que Ricardo Anaya califique a todos los priistas como corruptos pues asentó que no todos los militantes de este partido son como quienes han violado la ley y que hoy enfrentan la justicia.

SA