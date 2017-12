Reitera AMLO a Fox que le quitará su pensión presidencial

El precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, acusó al ex presidente Vicente Fox, de andar "alebrestado" y de temer perder los cinco millones de pesos que recibe como pensión, ya que de ganar, dijo, se la va a quitar.

En el acto de arranque de precampañas de los candidatos de Morena en Tabasco, López Obrador reiteró su crítica a las pensiones que reciben los ex presidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón Hinojosa, a quienes les advirtió, que sí gana la Presidencia no las recibirán a partir del 2019, porque en su gobierno se les terminarán esos privilegios.

Desde San Carlos, Macuspana, le pidió a Vicente Fox aplicarse para que gane José Antonio Meade, el aspirante de la coalición PRI–PVEM–PANAL.

"Por eso anda alebrestado Fox diciendo que no va a permitir el triunfo y que va a utilizar todas sus mañas para que no haya un cambio. Yo le mando a decir desde mi tierra, desde mi agua a Fox, que se apure, que se aplique a fondo, que ayude a Meade, porque vamos a ganar y ya no le voy a dar la pensión de cinco millones de pesos mensuales", refirió.

Señaló que hay cerca de nueve mil puestos que hay en el gobierno federal, los cuales de ganar la Presidencia reducirá a solo tres mil y con menos salarios.

Acompañado del precandidato a la gubernatura de Morena, Adán Augusto López Hernández y ante cientos de simpatizantes, López Obrador también descartó que con la Ley de Seguridad Interior, el Ejército y la Marina vayan a prestarse a un fraude electoral, ya que dijo – sus tropas y soldados están apoyando su movimiento.

"No paisanos, yo recorro todo México, paso a diario por muchos retenes de militares y donde quiera que paso me respetan, estoy muy consciente, porque tengo información que la tropa, los soldados que son pueblo uniformado están con nosotros y no van a cumplir nunca una orden para que se cometa un fraude electoral en el país", aseguró.

Prometió que habrá atención prioritaria para Tabasco en diversos rubros como el campo y programas sociales.

Dijo que se ha castigado mucho a Tabasco y al sureste del país, por lo que adelantó que de ganar Morena la Presidencia de la República se darán apoyos a los agricultores de la entidad y también habrá un impulso a la economía del estado.

Expresó que también se darán apoyos al sector energético del país con la apertura de dos refinerías más.

El tabasqueño adelantó que no estará rodeado de guardaespaldas, y por tanto enviará al Estado Mayor Presidencial a las filas del Ejército.

