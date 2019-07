Reforma en Tabasco es para que no haya sobornos: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los cambios hechos por el Congreso de Tabasco al Código Penal de esa entidad, que castigan con hasta con 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas y bloqueos en carreteras o impida la ejecución de obra pública sea una "ley garrote".

"Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana".

Durante su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador confió en que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López (Morena) aclare dicha modificación. "No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el 'moche' como forma de gobierno. Se acaba el 'moche', se acaba el huachicoleo", insistió.

LS