Reforma eléctrica: Arranca en San Lázaro dictaminación de la iniciativa de AMLO

Diputados comenzaron este jueves la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se espera que pase al Pleno en abril, pero aún sin fecha fija, sostuvo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo.

"La información de prensa no es una información oficial. Hay una fecha de inicio del proceso de la etapa de discusión, que es el día de hoy; que se pretende dictaminar y aprobar en el mes de abril, que no hay una fecha precisa para ir al Pleno", afirmó el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante una rueda de prensa.

Esto, luego de que trascendiera a medios que dicha iniciativa sería votada el próximo 13 de abril, lo que ocasionó críticas por parte de la oposición.

"Tiene ya seis meses de presentada, no puede ser apresurada, no puede haber premura, no puede haber una objeción en cuanto al tiempo, si tiene seis meses. Y para trabajar el Legislativo, pues cualquier día puede ser habilitado y cualquier día es posible", apuntó Robledo.

Señaló que a partir de la instalación de las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales en sesión permanente, todos los grupos parlamentarios podrán emitir sus consideraciones sobre la propuesta.

"Todos los grupos parlamentarios podrán aportar, podrán discutir, podrán objetar cualquier aspecto de un proyecto de dictamen que se hará llegar", precisó.

La polémica iniciativa de reforma de AMLO busca limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusada de tener varias plantas de energía contaminantes y obsoletas.

