Reducción de sueldo a magistrados divide a los legisladores de Morena

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 aplicará por primera vez el artículo 127 constitucional para que nadie gane más que el Presidente de la República en la Administración Pública Federal. Sin embargo, aclaró que acatarán el 94 constitucional que establece que ministros, jueces y magistrados no podrán reducir sus salarios, luego de la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.

“La Corte lo que decide es suspender la Ley de Remuneración y pedir que se haga todo el tema de sueldos y salarios de acuerdo a la Constitución, al artículo 127, al 94 y al 75”, consideró. “En resumen: sí va a haber austeridad republicana para toda la Administración Pública Federal y en el caso del Poder Judicial se tendrá que respetar el Artículo 94”, señaló Delgado Carrillo.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva de Senado, Martí Batres Guadarrama, dijo que Morena respeta la decisión del Poder Judicial, “pero eso no quiere decir que legislativamente el Congreso no pueda hacer realidad lo que dice el 127 constitucional, por lo que el Senado analizará contestar o inconformarse por la resolución de la Corte”.

Adelantó que el Senado analizará impugnar la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la Ley de Remuneraciones, ya que dicha determinación contradice el Artículo 105 de la Carta Magna, que señala que al admitir una acción de inconstitucionalidad no se suspenderá la ley cuestionada.

Batres Guadarrama también crítico la decisión de impugnar la pretensión de reducir los salarios. “Es una típica decisión reaccionaria que busca defender, por encima de todo, los privilegios de un grupo muy pequeño de mexicanos”.

Suspensión de ley de salarios no afectará presupuestos: AMLO

La suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la Ley de Remuneraciones, que contempla recortes salariales a altos funcionarios, no impactará en los presupuestos de 2019, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No hemos previsto ningún cambio al proyecto original del presupuesto”, apuntó el mandatario de México.

Este viernes, la SCJN suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones que ordena los recortes salariales a altos funcionarios para que ganen menos que el mandatario. La medida fue muy criticada por un grupo de senadores de Morena y por el Poder Judicial, que derivaron en un trámite de inconstitucionalidad en la Corte.

Cuestionado sobre el presupuesto federal, que deberá entregarse este semana a la Cámara de Diputados, López Obrador puntualizó que la partida contemplada por el Poder Judicial la elabora la institución en sí, y el Ejecutivo no “puede hacer ajustes” sobre el mismo.

Sin embargo, remarcó que predominará la política de austeridad en el presupuesto del próximo año, sobre todo en la administración pública.

Reiteró que la reducción de salarios de los altos funcionarios públicos es necesaria porque algunos sueldos son “ofensivos”, en particular en el Poder Judicial, si se comparan con los altos niveles de pobreza del país. No obstante, para mantener el Estado de Derecho se seguirá con los cauces legales y la decisión que se tome al final en la Cámara de Diputados al evaluar el presupuesto, apuntó.

El presidente agregó que al estar en una nueva etapa, y no un cambio de Gobierno, sino de régimen, está convencido de que debe existir un verdadero Estado de Derecho, “que no esté chueco”, y en donde ningún Poder subordine a otros Poderes, “eso es lo que está sucediendo, el Poder Ejecutivo ya no es poder de los poderes”, señaló.

Ministros rechazan ganar más de 600 mil pesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que existan ministros y funcionarios del Poder Judicial de la Federación que ganen más de 600 mil pesos mensuales.

A través de su cuenta en Twitter, la Suprema Corte de Justicia indicó: “Se reitera que es falso que en el Poder Judicial de la Federación alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el Diario Oficial de la Federación”.

En el mensaje que difundió el Poder Judicial, se invita a la población y a los interesados a consultar el Diario Oficial de la Federación, donde cada año se publica la información de manera transparente.

Evaluarán el gasto cada trimestre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que una vez que se avale el Presupuesto de Egresos 2019 se establecerá una evaluación trimestral para ver su uso.

“Vamos a establecer una mecánica de evaluación trimestral para hacer el seguimiento del presupuesto, del ejercicio del gasto, tanto el avance físico como del avance financiero cada tres meses”, detalló.

Lo anterior con la intención de que no haya subejercicios o se ejerza de manera diferente a como está definido. “Porque suele pasar, cuando hay un mal Gobierno existen subejercicios, es decir, no se ejerce el presupuesto como debe de ser, o no llega a tiempo o no lo ejercen. Hay subejercicios, se acumula al final del año, y empiezan a comprar y a gastar de manera desordenada. Y cuesta mucho el que actúen de esa manera, de esa forma, porque malgastan el presupuesto, todo para terminar el año sin subejercicio”, externó.

López Obrador sostuvo que esas prácticas se van a “corregir”, por lo que no sólo quedará en que ya se aprobó el presupuesto y cada Entidad o dependencia lo va a ejercer como quiera, sino que tendrán un sistema de seguimiento y de evaluación.

