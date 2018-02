Reconstrucción tras sismos de septiembre tardará seis años: Mancera

Los últimos dos sismos dan cuenta, que los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México no se están haciendo "a la ahí se va", aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"Hay muchas tareas que todavía están pendientes"

"No es una tarea sencilla, la estamos haciendo con mucho cuidado para que con pruebas como la que acabamos de tener, una réplica de más de siete grados (16 de febrero) y esta réplica de hoy por la madrugada, no tengamos consecuencias y no se vea que se hubieran hecho trabajos 'a la ahí se va'", enfatizó.

Hoy, cinco meses después del sismo del #19S, refrendamos el compromiso de seguir trabajando con lealtad y cumplimiento para que la #CDMX sea una ciudad más resiliente tras la #ReconstrucciónCDMX #mm pic.twitter.com/pa0tjLLEWd — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 19 de febrero de 2018

Al conmemorarse cinco meses del sismo del 19 de septiembre del año pasado, el jefe de Gobierno también reconoció que aún quedan pendientes en los trabajos de reconstrucción y reiteró que este proceso se extenderá hasta por seis años.

"Hay muchas tareas que todavía están pendientes, hay muchas tareas que todavía habrán de cumplirse como lo informé en su oportunidad, la reconstrucción de la Ciudad de México y por su puesto el fortalecimiento y transformación en un Ciudad cada vez más resiliente es un proceso largo, es un proceso que nos llevará años aquí en la Ciudad".

"Es un proceso en el cual se rebasarán, calculo yo, cuando menos seis años, entre cinco y seis años para poder estar pensando en una etapa diferente, sobre todo en los inmuebles que fueron construidos antes del 85", dijo.

Acompañado por el gabinete legal y ampliado, Miguel Ángel Mancera recordó que el sábado envió a la Asamblea Legislativa, una iniciativa para reformar los artículos 13, 14 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, para "despejar dudas" sobre el uso de los recursos destinados a la reconstrucción y que su ejercicio sea transparente.

"La reconstrucción no se detiene, no se pausa, no se regatea, vamos a continuar de frente. Es un compromiso único de trabajo con el Gobierno y es un compromiso único de lealtad y cumplimiento para las personas de la Ciudad de México, hombres y mujeres del Gobierno a cinco meses, refrendamos este compromiso y esta tarea para llegar a la meta final que es entregar una Ciudad mucho más resiliente", aseguró.

OA