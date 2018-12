Reciben nuevo gobierno con marcha opositora

Un día después de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestantes se congregaron en el Ángel de la Independencia como parte de la denominada "Marcha Ciudadana de Oposición", en la que pidieron que no haya "autoritarismo", ni consultas "a modo" en el nuevo gobierno.

Bajo la consigna "ni fifís ni chairos", decenas de protestantes se congregaron a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia y partieron al Monumento a la Revolución. Muchos de los asistentes también participaron en la marcha del 11 de noviembre contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los manifestantes llevaban mantas con mensajes como: "democracia participativa, no a la imposición", "legalidad y transparencia, no a las reformas a conveniencia" y "no a la militarización del país".

En la protesta se escucharon consignas como "democracia y federalismo, no autoritarismo", entre otras. Los manifestantes expresaron su oposición a algunas de las medidas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Algunas de las otras exigencias fueron que no haya consultas ni leyes a modo, que no se militarice la seguridad pública y que el nuevo aeropuerto se construya en Texcoco, no en Santa Lucía.

LS