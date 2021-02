Rechazan triquis llegada de la Guardia Nacional

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) confirmó que no permitirá la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) en comunidades habitadas por el pueblo Triqui en la región Mixteca de Oaxaca.

La agrupación puntualizó que seguirá insistiendo en lograr un acuerdo de paz, pero rechazó la “militarización” de esas comunidades porque sostuvo que no es la solución al hambre y miseria en que viven.

“Sí a la paz, no a la militarización, sí al desarrollo comunitario, alto a la violencia de los caciques locales, no más miseria y hambre, no más militares en la zona Triqui. El hambre y la miseria no se combaten con militares”, recalcó el MULT en un comunicado y a través de sus redes sociales.

El pasado 19 de febrero de 2021, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) acusó al MULT de impedir el ingreso de elementos de la Guardia Nacional a Tierra Blanca Copala, comunidad de Santiago Juxtlahuaca.

