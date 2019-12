Rechazan perdón a magistrado que reclasificó caso de Abril Pérez

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, senadores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), se manifestaron en contra de que el Poder Judicial otorgara el perdón al magistrado Héctor Jiménez López, a pesar de que ordenó reclasificar de tentativa de homicidio en razón de género a violencia familiar en el caso de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada el 25 de noviembre pasado.

El ex esposo de la ahora fallecida, Juan Carlos García, es el principal sospechoso de contratar a una persona para agredir a Abril con una arma de fuego, hecho ocurrido en las inmediaciones de la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además de que anteriormente ya la había atacado con un bat y un bisturí cuando dormía en su domicilio. Un juez de control ya giró una orden de aprehensión en contra de él.

La semana pasada, el Poder Judicial de la Ciudad de México informó que los jueces de control, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz fueron suspendidos, acusados de no actuar con perspectiva de género y poner en riesgo a la víctima, no obstante, el magistrado Jiménez López no recibió sanción.

“La Procuraduría solicitó que fueran revisados tanto los dos jueces como el magistrado, no solamente los dos jueces y yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que también hay responsabilidad en el magistrado y creo que debería de haber sido revisado por el Tribunal y la Judicatura”, comentó Claudia Sheinbaum.

Desde su escaño, el senador morenista Martí Batres Guadarrama refirió que si el magistrado hubiera actuado correctamente, no estarían lamentando la muerte de Abril y dijo que debe ser sancionado.

El senador panista Víctor Fuentes Solís se sumó a la condena y dijo que el magistrado “no puede estar continuando con sus labores”.

La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, señaló que procederán penalmente en el tema y “si no, haré lo pertinente en la Cámara de Diputados para que se inicie el juicio político, conforme al (Artículo) 110 constitucional”.