Rechaza Sheinbaum "trato especial" a legisladores en doble fila

Luego de que la noche de este miércoles diputados y senadores de Morena estacionaran sus vehículos en doble fila frente al Palacio Nacional, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se dio ningún trato especial a los legisladores para estacionarse y, por el contrario, dijo que la policía capitalina actuó para retirarlos.

#video �� Legisladores de Morena se estacionan en doble fila en el Zócalo capitalino por su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional pic.twitter.com/kifHAQl6ba — El Universal (@El_Universal_Mx) 13 de diciembre de 2018

A su vez, hizo un llamado tanto a legisladores como al público en general a no estacionarse en el Perímetro de la Plaza de la Constitución, pues "el Zócalo no es estacionamiento", comentó, entrevistada luego de presentar un convenio para la protección del suelo de conservación de la Ciudad de México.

Al preguntar si hubo multas o sanciones a quienes se estacionaron en doble fila ayer jueves, la ex jefa delegacional en Tlalpan respondió que "se hace lo que se tiene que hacer, lo que está en la ley y en el reglamento. No hubo ninguna atención especial a nadie por ser diputado, por ser senador, se hizo lo que se tiene que hacer. No habrá nadie por encima de la ley, eso incluye no estacionarse en doble fila o en el Zócalo".

Mencionó que el número de multas que se hayan aplicado es un dato que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad.

LS