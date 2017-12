Realizan primera diligencia por caso Nochixtlán

Después de un año y medio, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó la primera diligencia sobre los hechos violentos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán durante el desalojo de un bloqueo carretero de profesores, de la Sección 22, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por fuerzas de seguridad pública, donde el saldo fue de ocho muertos y decenas de heridos.

La diligencia se realizó, de manera inédita, fuera de las instalaciones de la PGR a petición de las víctimas, dada la desconfianza hacia la institución y el gobierno. La actividad se efectuó en las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en la capital del estado y se permitió la presencia de integrantes y dirigentes del gremio magisterial.

El presidente de la Comisión de Víctimas de Nochixtlán, Santiago Ambrosio Hernández, detalló que este primer ejercicio es un avance para indagar los hechos. Comentó que el ejercicio consiste en otorgar el carácter de "ofendidos" a familiares directos de tres de las personas que murieron por disparos de armas de fuego durante el desalojo.

Los ofendidos son Sergio Luna, padre de Oscar Luna; Rutilia Santiago, madre de Oscar Nicolás Santiago; y familiares de Yalid Jiménez.

Como parte de la diligencia, en la que estuvo presente el Ministerio Público Federal y el subdelegado de la PGR, se acordó que los abogados de las víctimas tengan acceso a las carpetas de investigación abiertas que, para estos tres casos son 21, entregadas en las instalaciones de la dependencia hoy miércoles.

La fecha para que los familiares de las víctimas ratifiquen las denuncias, dijo, aún está pendiente de programarse.

"Este es un primer avance que nosotros tenemos, eso queremos dejarlo claro, en este contexto es de que la PGR por primera ocasión a nivel nacional que sale a tomar diligencias fuera de sus oficinas. En ese contexto está y creo que es un avance para un movimiento, para los familiares de los caídos, para los compañeros heridos", dijo.

El representante de las víctimas agregó que uno de los argumentos para que se realizara en un lugar distinto a las oficinas de la PGR fue que las personas afectadas no tenían ningún tipo de contención psicológica y al no tenerla no podrían entrar a sus instalaciones donde pudieron sufrir intimidación y psicológicamente les podría repercutir.

"Este es apenas el comienzo", explicó porque 150 personas resultaron heridas y otras cinco murieron durante el desalojo de las fuerzas federales y estatales en Asunción Nochixtlán.

Santiago Ambrosio negó que las víctimas y la Sección 22 del SNTE se hayan opuesto a que las diligencias se realicen en el lugar de los hechos; al contrario, puntualizó que fue la PGR quien suspendió en dos ocasiones llevarlas a cabo argumentando que no había condiciones para hacerlo por movilizaciones del gremio sindical de maestros.

Pero además, recalcó, el procedimiento que pretendía seguir la dependencia era el erróneo. Primero se debió interponer las denuncias, luego dar acceso a las carpetas de investigación para después ratificar las denuncias, llevar a cabo el desahogo de diligencias y finalmente realizarlas en Nochixtlán.

"Ese es el procedimiento correcto que se debe llevar y no al contrario, como lo quería hacer la PGR", aseguró.

SA