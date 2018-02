Rastrean videos de policías en caso de Marco Antonio Sánchez

El Gobierno de la Ciudad rastrea en las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C5), los videos en que se comprueben las declaraciones hechas por los policías que detuvieron a Marco Antonio Sánchez.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, informó que los videos también se buscan en las cámaras ubicadas en la periferia al punto, donde los policías refieren que detuvieron y liberaron al estudiante de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"El trabajo que se está haciendo ahora, regresando al tema del joven y de los policías, es un trabajo muy importante por parte del C5. El C5 está buscando hoy los tramos del dicho de los policías, es decir, los policías dan un punto de ubicación donde dicen haber dejado a este joven y el C5 está haciendo un cerco, digamos, de análisis de cámaras periféricas a ese punto, porque si es cierto lo que ellos dicen, tendremos que encontrar alguna imagen. Así que el trabajo que está haciendo el C5 es exhaustivo, es de búsqueda a fin de corroborar o de desacreditar este dicho", explicó.

Miguel Ángel Mancera señaló que como parte de la investigación también se analiza si las cámaras al interior de la patrulla, en la que viajaban los policías implicados, funcionaban.

"Todas las pruebas periciales, los únicos que nos lo pueden decir son los peritos, expertos, los que tendrán que ver si funcionaba, si no funcionaba. No se pueden manipular o no se deben manipular, en teoría, no debe caber la manipulación, pero esto lo determinarán los peritos que están interviniendo en la indagatoria", agregó.

