"Que se cuide, voy por él", dice "El Bronco" a López Obrador

"Que se cuide, voy por él, a tener más votos que él", fue el mensaje que el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", le mandó a su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

"Andrés Manuel quiere regalar el dinero de los que trabajan, sí hay que ayudar a quien no tiene nada, pero no hay que regalar los impuestos [...] yo no estoy de acuerdo en las propuestas populistas de Andrés Manuel [...] yo no haré ninguna propuesta asistencialista, y soy el único candidato que salió de la pobreza", señaló.

En conferencia de prensa, a su llegada a la Ciudad de México, el gobernador con licencia de Nuevo León también hizo frente a las críticas de sociedad, periodistas y autoridades sobre que es un candidato a modo.

"Hoy tuitean que soy un candidato a huevo, y con muchos huevos diría yo", dijo.

"Yo tuve firmas de sobra, ¿quién dijo que no, quién dijo eso?", reviró.

Adelantó que su campaña iniciará este sábado y "no habrá de invitado ningún político".

Sobre el primer debate de los candidatos a ocupar la silla presidencial, declaró que no tiene problema, "a como me lo pongan".

NM