El lunes 5 de febrero no se trabaja y no hay clases. De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 5 de febrero se suspenderán las actividades docentes, por lo que no habrá clases en los planteles de México y los estudiantes podrán disfrutar en un puente los días 3, 4 y 5 del mes, luego del día de descanso de este viernes 26 de enero por el Consejo Técnico Escolar.

El día de asueto se debe a que se conmemora la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Esta Constitución fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza en el ya mencionado año, y es la que actualmente rige en nuestro país. La Carta Magna fue el resultado de la reforma de la Constitución de 1857.

De acuerdo con información publicada por el Gobierno Federal, en 1916, Carranza lanzó una convocatoria para elegir a los diputados del Congreso Constituyente, el cual se instaló en Querétaro el 10 de diciembre de 1916.

Este Congreso sesionó hasta el 31 de enero para redactar la Constitución, sin embargo, aunque esta Carta Magna es la que nos rige actualmente, ha sido reformada en más de 700 ocasiones.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2024?

Por su parte, el calendario de la SEP establece que las vacaciones de Semana Santa están programadas del 25 de marzo al 5 de abril de 2024, por lo que muchos esperan con ansias esas fechas para disfrutar las vacaciones con su familia, ya sea en la playa o realizando algunas otras actividades.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Esta es la fecha del próximo puente de 2024

OF