¿Qué pasa si no selecciono los asientos de avión?

En el mundo de los viajes cualquier oferta o descuento es imperdible para ahorrar un poco, por lo que las aerolíneas low cost tienen la posibilidad de ofrecer precios bajos. En México, incluso hay aerolíneas que ponen los vuelos en un peso.

Al momento de comprar boletos de avión es normal encontrar la oferta de seleccionar los asientos del viaje. Ante esto, muchas personas se preguntan ¿qué pasa si no selecciono mis asientos?

Debes saber que tienes la opción de no pagar asignación de boletos y que la aerolínea te lo asigne al momento de hacer check-in. No obstante, seleccionar tus asientos de avión te pueden dar más comodidades porque tú eliges si prefieres pasillo, ventana, el ala del avión o cualquier otra opción que te encante.

Ahora bien, entre las desventajas que existe que te asignen tu asiento es que no te guste el que te eligieron y no puedas cambiarlo.

También es posible que, en caso de que tu vuelo esté sobrevendido y no hayas llegado a tiempo, tu lugar esté ocupado y la aerolínea no responda de manera efectiva este problema. Pero, no te preocupes, pues la Ley de Aviación Civil y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contemplan tres escenarios para el overbooking.

El overbooking o la sobreventa de ventas permite que las aerolíneas vendan, como máximo, el 5 por ciento más de su capacidad máxima de vuelo. Aunque esto es molesto para los pasajeros, hay un razón: evitar lugares vacío y reducir gastos.

En caso de que tu vuelo esté sobrevendido, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Ley de Aviación Civil:

Reintegrarle el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo. Alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

Cabe señalar que, en las últimas dos opciones la aerolínea está obligada a pagarte una indemnización de, mínimo, el 25 por ciento del precio del boleto o de la parte del viaje no realizada.

