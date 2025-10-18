Antonio Famoso fue hallado muerto en circunstancias insólitas, un suceso que se volvió viral en días recientes: pese a haber fallecido en soledad, su cuerpo permaneció desaparecido durante 15 años dentro de su propia vivienda en Valencia, España. El descubrimiento ocurrió cuando bomberos y agentes de policía ingresaron al domicilio tras recibir el reporte de una fuga de agua, lo que llevó a uno de los casos más desconcertantes de abandono y aislamiento ocurridos en la costa mediterránea.

El cuerpo de Antonio Famoso, nacido en 1936, fue hallado el fin de semana pasado en un departamento de Valencia, según informaron a EFE fuentes de la Policía Nacional, que indicaron que en principio se descarta que falleciera por homicidio o muerte violenta y, a falta de determinar, parece haber sido accidental o natural.

Según se dio a conocer el pasado miércoles por varios medios locales, este señor, que ahora tendría 86 años, había perdido el contacto con el mundo.

Sus vecinos aseguraron al diario El País que "no se metía con nadie" y que, cuando dejaron de verle, creían que era porque se había trasladado a una residencia de ancianos.

Además, los gastos del hogar se siguieron pagando directamente de la cuenta del fallecido, que al no ser reportado como muerto seguía cobrando su prestación por jubilación.

Los restos de Famoso fueron ubicados porque las fuertes lluvias que cayeron el pasado fin de semana en la costa mediterránea provocaron un atasco en el desagüe que inundó la terraza del último piso del edificio donde vivía.

Al filtrarse el agua a los pisos de abajo, el líquido que caía era de "color negro y con mal olor", según reportó el periódico local Levante, por lo que los vecinos avisaron a la Policía Local y a los bomberos.

Los diarios locales explican que, una vez accedieron al piso de Antonio Famoso, donde había anidado un elevado número de palomas, descubrieron el esqueleto del fallecido.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos reales y esta es su explicación

OF