¿Qué pasa si no retiro el dinero de mi tarjeta de Mi Beca Para Empezar?

Mi Beca Para Empezar es un programa dirigido únicamente a alumnos y alumnas de las escuelas públicas e incluye depósitos mensuales que varían según el nivel escolar. Esta beca brinda el apoyo necesario para atender los gastos relacionados con la educación y para este inicio de clases es fundamental conocer qué pasa con el saldo que hay en la tarjeta.

Para muchos estudiantes y padres de familia existe una preocupación constante por no saber qué pasa con el dinero que no se ha retirado o si es que se puede dejar guardado para mejor disponer de él en una emergencia.

Una de las características más destacadas de este programa es que el saldo acumulado en la tarjeta no tiene fecha de vigencia, lo que significa que los beneficiarios pueden ahorrarlo sin problema alguno. Esto significa que el gobierno no retirará el dinero de la cuenta en caso de que no sea retirado, pues una vez que te lo dan ya no pueden quitártelo por no extraerlo.

En caso de que necesites una reposición y tengas saldo a favor, los beneficiarios pueden solicitarla sin que el dinero de la cuenta se elimine, sólo tendrán que informar sobre la pérdida o robo ante las autoridades. Así, el saldo se transfiere automáticamente a una nueva tarjeta digital.

¿Cuánto dinero dan en Mi Beca Para Empezar?

Como se dijo anteriormente, Mi Beca para Empezar va dirigido únicamente a alumnos y alumnas de escuelas públicas e incluye depósitos mensuales, según su grado académico:

Preescolar: 600 pesos mensuales

Primaria: 650 pesos mensuales

Secundaria: 650 pesos mensuales