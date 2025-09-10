Elementos de la Policía y de la Marina se enfrentaron a balazos con un grupo armado en el municipio de Amozoc, Puebla, donde al menos una docena de personas habría sido reclutada con engaños por integrantes del crimen organizado.

El operativo tuvo lugar en la zona del Barrio de San Miguel, en la cabecera municipal, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la Secretaría de Marina patrullaban el área.

Durante la intervención, sujetos armados abrieron fuego contra las autoridades, lo que desató un intercambio de disparos. En el enfrentamiento murió un civil y resultó lesionado el Director de Seguridad Pública municipal, el teniente de navío José Luis Corrales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el jefe policial fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica; hasta ahora se desconoce de su estado de salud.

El hecho ocurre luego de que en dicho municipio se reportó la desaparición de una docena de personas y la puesta en marcha de un mega operativo durante el fin de semana con el objetivo de localizarlos.

Fue durante el lunes cuando las víctimas fueron liberadas por sus captores y de acuerdo con las investigaciones habían sido reclutadas, bajo engaños laborales, por el crimen organizado.

Incluso, al regresar a sus domicilios, se descubrió que los desaparecidos habían sido rapados y portaban botas militares; algunos de ellos habían sido comisionados para actividades ilícitas.

Amozoc es punto neurálgico en el robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga e incluso se ha registrado la presencia del Operativo La Barredora del Cartel Jalisco Nueva Generación en esa demarcación.

Por ejemplo, en mayo dos elementos de la Policía Estatal de Puebla fueron asesinados durante un ataque armado ocurrido entre los municipios de Puebla y Amozoc; el propio secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González reconoció recientemente que Amozoc es una zona conflictiva.

YC