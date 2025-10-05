Publican nueva norma para el traslado de gas LP

El Gobierno federal publicó el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevos reglamentos en materia energética y la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-006-ASEA-2025, enfocada en el transporte de gas licuado de petróleo (LP), tras el accidente en el Puente La Concordia que dejó 30 personas fallecidas.

La norma establece especificaciones técnicas y requisitos de seguridad industrial, operativa y ambiental para empresas y unidades que realicen el traslado de gas LP mediante tractocamiones, semirremolques y autotanques. Entre las medidas destacan la obligación de portar señales visibles con leyendas como “SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE GAS L.P.” y “PELIGRO GAS L.P.”, así como números telefónicos de emergencia, domicilio de la central de resguardo y capacidad total de la unidad.

Cada pipa deberá contar con extintores portátiles, cinta estática, señales reflejantes, lámpara de mano y calzas para inmovilización. Además, los vehículos deberán tener un gobernador de velocidad que limite hasta 80 km/h, sistema GPS activo, válvulas de máximo llenado y medidores de nivel y temperatura del gas. Los recipientes no desmontables deberán incluir placa con datos de fabricación, capacidad, presión de diseño, dimensiones y número de serie.

La norma contempla inspecciones internas y externas, así como pruebas hidrostáticas para garantizar la integridad de las unidades.

El objetivo es prevenir accidentes, proteger la integridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, consolidando un marco regulatorio que fortalezca la seguridad en el traslado de gas LP y contribuya a un sector energético más moderno, sólido y sostenible en México.