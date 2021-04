Protestan en la CDMX para exigir justicia por el asesinato de Victoria en Tulum

Este viernes, colectivos feministas se manifiestan en la Ciudad de México (CDMX) para exigir justicia por Victoria Salazar, quien fue asesinada el pasado 27 de marzo por policías en Tulum, Quintana Roo.

"No se va a caer, lo vamos a tirar", "Me cuidan mis amigas, no la policía", son algunas de las consignas que claman las mujeres. Entre ellas piden no accionar ni romper inmuebles a los alrededores.

La madrugada de este viernes autoridades capitalinas vallaron monumentos históricos en el primer cuadro de la ciudad para evitar actos de vandalismo, sin embargo la manifestación se movilizaron por otra ruta a la que habían previsto.

Los colectivos ingresaron poco despúes de las 16:00 horas al Zócalo capitalino, luego de marchar desde el Monumento a la Revolución a casa Quintana Roo, ubicada en la colonia Roma.

Poco más de 250 mujeres se movilizaron desde ese punto hasta la colonia Roma en donde se ubica Casa Quintana Roo, en donde encapuchadas intentaron derribar las vallas que protegían el edificio.

Posteriormente regresaron hacia el Paseo de la Reforma para dirigirse a la plancha del Zócalo.

Durante su paso realizaron pintas y pocos destrozos en estaciones del Metrobús. Hasta la tarde de este viernes, la policía capitalina reportó una uniformada desmayada durante la marcha.

Las mujeres se concentraron frente a Palacio Nacional en donde buscan derribar las vallas.

Se enfrentan feministas con policías

El grupo de manifestantes feministas, luego de quitar la protección de metal que protegía al Palacio Nacional, se enfrentaron con las policías que resguardan el recinto.

Con martillos, las feministas golpean los escudos de las policías y éstas rocían gases contra las manifestantes.

NR