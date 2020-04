Protestan comerciantes del Metro y albañiles en Palacio Nacional

Ante las restricciones impuestas debido a la contingencia sanitaria, comerciantes del Metro protestaron afuera de Palacio Nacional en demanda de ser incluidos en los programas de apoyo económico y que sean condonadas sus rentas ya que la mayoría de los locales están cerrados.

La protesta de comerciantes se suma a las que desde la mañana del viernes también realizaron operadores de servicios turísticos y trabajadores de la construcción para exigir apoyos económicos.

Daniel Cruz solicitó a las autoridades estatales y a los arrendadores condonar la renta de los locales comerciales, ya que desde el mes de abril cerraron sus negocios por la jornada nacional de la Sana Distancia.

"En días pasados nos llegó un convenio dónde nos mencionan que tenemos que pagar en tres partes la renta del mes de abril, pero con qué vamos pa pagar sino tenemos con qué trabajar", lamentó.

Por otra parte, un grupo de 50 trabajadores de la construcción se sumaron a las protestas en demanda de apoyos económicos que otorgan los gobiernos federal y locales, ante la crisis sanitaria.

"Desde que se decretó la sana distancia y las medidas no tenemos ingresos, desde hace un mes no sabemos cómo le vamos a hacer, ya tenemos muchas deudas y no tenemos qué comer, por eso le decimos al presidente que nos apoye, tenemos familia que dependen de nosotros", dijo Juan Rodríguez, trabajador de la construcción.