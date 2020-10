Profesor de Nuevo León insulta a alumno con Asperger, lo llama "pinche burro"

Cesar Augusto Leal Chapa, maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se ha viralizado en redes sociales por dirigirse a sus alumnos de tercer semestre de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) con palabras coloquiales como "cabrón" y "güey".

En especial, se ha recriminado su trato hacía a un joven estudiante con síndrome de Asperger, que al usar una calculadora para apoyarse en una actividad causó la molestia del profesor y lo llamó "pinche burro".

El video inicia en el momento que el maestro César Augusto Leal dice: "No hagas trampa, Jesús". El aludido señala, "no estoy usando el convertidor de base, estoy usando el modo normal de la 'calcu' para hacer las operaciones".

"Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles güey, hazlo; yo no les dije nada de calculadora, les dije muy claro a mano y en la libreta", se escucha decir al profesor y agregar: "la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia".

Jesús le responde: "sólo quería optimizar para ver cómo sería el tiempo en el examen", a lo que el maestro replica, "en el examen no te voy a dejar sacar nada, más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser güey; si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual".

Más adelante pregunta a Jesús "¿Dónde está el interruptor? Ah, lo estás tapando con el dedo, ¿de cuántas terminales es tu interruptor?" y el estudiante le responde que "es de dos". Sonriente, el maestro le comenta: "es la primera cosa que contestas bien en todo el semestre, todas las demás han sido malas, ahí la llevas".

AMIGOS POR FAVOR AYÚDENME A COMPARTIR ESTO PARA QUE SE HAGA ALGO AL RESPECTO. Es un ingeniero de FIME y no hace más que humillar y pendejear a todos los alumnos en especial a un ex alumno de mi mamá que tiene Asperger pero es súper inteligente y realmente es muy aplicado. pic.twitter.com/46krr39aee — lily �� (@liliflorees10) October 16, 2020

Jesús responde: "y más calmado".

"Qué bueno, muy bien, buen camino; los ingenieros tenemos que ser calmados porque luego hay una buena cantidad de broncas que hay que resolver", le replica el maestro.

Más tarde, al llamar la atención a otro alumno, el maestro comenta: "estás igual que Jesús, estás mal de la cabeza. Agarren la onda, esto no es kínder, no es un juego; van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús; ese güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro".

La forma en que el maestro César Augusto Leal se dirigió a sus alumnos en una clase, impartida mediante plataformas digitales debido a la pandemia de COVID-19, ha provocado controversia y numerosos comentarios a favor y en contra.

El también maestro de la UANL, Edgar Danilo Domínguez Vera, expuso: "¿Qué hacer cuando un alumno de tercer semestre de ingeniería pregunta si la velocidad puede ser negativa? ¿le extirpamos el cerebro? Yo apoyo a mi compañero César Leal".

En contraste, Moni Leal, al parecer alumna de FIME, cuestionó "¿Esto es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Esto es FIME? ¿De esto estamos orgullosos? Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y a nuestro compañero con Asperger" (el alumno de nombre Jesús).

Se disculpa

A través de un video públicado en su cuenta de Facebook, el profesor Leal Chapa ofreció una disculpa a los estudiantes y a sus padres, así como a la comunidad de la universidad a la cual pertence. Señaló que su práctica docente se ha visto afectada por el estrés ocasionado a causa de la pandemia y que las expresiones que fueron grabadas y difundidas no reflejan sus principios.

YA SALIÓ A HABLAR... como vemos? Suficiente? NO LO CREO.

Video original: https://t.co/BLSjJ9K4N4 pic.twitter.com/VSMq9pxY3D — lily �� (@liliflorees10) October 16, 2020

