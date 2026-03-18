Profeco confirma revisión a mil 120 vehículos de esta importante marca

A comienzos de marzo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado para mandar a revisar alrededor de mil 120 autos de la marca Ford Motor Company debido a fallas técnicas. Los modelos que muy posiblemente requerirán revisión son los siguientes:En todas las fallas, Ford revisará y atenderá a cada caso de manera totalmente gratuita. Para comprobar si auto necesita revisión, solo necesitas comunicarte a alguno de los siguientes canales:De acuerdo con la compañía automotriz de Ford, los ajustes no tendrán costos para las personas afectadas. Además, ante cualquier reporte, la Profeco recordó que sus canales de comunicación son a través de los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, o del correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO