Profeco confirma revisión a mil 120 vehículos de esta importante marca

A comienzos de marzo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado para mandar a revisar alrededor de mil 120 autos de la marca Ford Motor Company debido a fallas técnicas. Los modelos que muy posiblemente requerirán revisión son los siguientes:

Explorer años 2020 a 2022.

Bronco Sport 2021 a 2023.

Transit 2022 y 2023.

Edge 2021

¿Qué afectación puede tener cada modelo de Ford?

Explorer

Según la Profeco, 285 unidades del modelo Explorer de 2020 a 2022 podrían tener la probabilidad de que que un tornillo de montaje del eje trasero se fracture durante la aceleración del caso. Si esto ocurriera, podría salir de su posición la carcasa del eje trasero, lo que genera ruido intenso y vibración.

Según la Profeco, 285 unidades del modelo Explorer de 2020 a 2022 podrían tener la probabilidad de que que un tornillo de montaje del eje trasero se fracture durante la aceleración del caso. Si esto ocurriera, podría salir de su posición la carcasa del eje trasero, lo que genera ruido intenso y vibración. Bronco Sport

Por los menos 781 modelos recibirán el llamado ante la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión se agriete, lo que puede traer acumulación en la parte superior del motor y generar un evento térmico debajo del cofre.

Por los menos 781 modelos recibirán el llamado ante la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión se agriete, lo que puede traer acumulación en la parte superior del motor y generar un evento térmico debajo del cofre. Edge

La Profeco alertó que 14 autos podrían tener en su cámara de visión trasera una imagen defectuosa o una pantalla en blanco con un mensaje de “cámara no disponible”, lo que puede afectar a la visibilidad de los conductores.

La Profeco alertó que 14 autos podrían tener en su cámara de visión trasera una imagen defectuosa o una pantalla en blanco con un mensaje de “cámara no disponible”, lo que puede afectar a la visibilidad de los conductores. Transit

Por último, 40 carros del modelo ya citado podría presentar un fallo en los controles del sistema de desempañante, ocasionando cierta pérdida de visibilidad.

En todas las fallas, Ford revisará y atenderá a cada caso de manera totalmente gratuita. Para comprobar si auto necesita revisión, solo necesitas comunicarte a alguno de los siguientes canales:

Correo electrónico atnclien@ford.com

Número telefónico 800 7138 466

Liga directa de llamados https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/

De acuerdo con la compañía automotriz de Ford, los ajustes no tendrán costos para las personas afectadas. Además, ante cualquier reporte, la Profeco recordó que sus canales de comunicación son a través de los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, o del correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

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AO

