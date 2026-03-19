Reducirán comisión en gasolinerías al pagar con tarjetas

La Asociación de Bancos de México (ABM), en conjunto con las autoridades financieras de México, anunciarán este jueves, durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, la disminución temporal del cobro de comisiones en pagos con tarjetas en gasolinerías, con el fin de promover el mayor uso de medios digitales de pago y mantener precios accesibles.

En el primer día de actividades de la convención bancaria en Cancún, fuentes consultadas informaron que también se preparan cambios en los límites de depósitos en la cuenta bancaria N2, que actualmente es de 3 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalente a 26 mil pesos, para alcanzar un máximo de 100 mil pesos.

Los cambios buscan incentivar que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) abran cuentas y puedan ser sujetas de crédito, uno de los principales objetivos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien en 2025 solicitó a la banca llevar el financiamiento a 30% de las Pymes en 2030.

También se buscará que las gasolinerías utilicen con mayor fuerza las plataformas Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo), del Banco de México los cuales no cobran comisión y pueden incentivar el pago con medios digitales.

Gasolina premium va al alza por conflictos en Medio Oriente

Desde hace semanas, los combustibles en todo el mundo han disparado sus valores como consecuencia del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente. Tal es el precio de la gasolina premium en México, la de mayor octanaje, misma que continúa al alza,

Este combustible se ofrece en 26.85 pesos por litro en distintas estaciones, su precio promedio más alto históricamente, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la agencia PetroIntelligence. Sin embargo, ya supera los 30 pesos en municipios como Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

En el último mes el precio se ha elevado 4.4%, casi 10 veces más que la inflación mensual de febrero, de 0.46%, según el Inegi.

La situación con la premium es totalmente opuesta a la gasolina regular o magna, que es la de mayor consumo y que goza del pacto renovado hace una semana por empresarios del ramo y el gobierno federal, a partir del cual desde febrero del año pasado se acordó que no se venda por encima de 24 pesos por litro.

Hasta el momento, la gasolina premium sigue sin recibir un estímulo fiscal, apoyo que también ya recibió el diésel este pasado viernes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

