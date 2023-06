El Día del Padre se conmemora el próximo domingo 18 de junio, debido a que cada año se celebra a los padres del país el tercer domingo de este mes, por lo que te diremos cuáles son los mejores jeans y bóxers que le puedes regalar.

Para ello retomamos tres diferentes estudios de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde analizan la calidad de las marcas que venden estas prendas dentro del mercado nacional.

Los mejores jeans del estudio realizado por Profeco son los de las marcas Oggi black black reckless que cuestan 466 pesos, los Silver Plate Rocco de 499 y Silverado Forte de tan sólo 229 pesos.

Los mejores pantalones casuales de gabardina son los de la marca Furor Maverick Regular que cuestan 543 pesos, seguidos de los Oggi Gab Khaki de 309 pesos, siendo los únicos 'excelentes' del estudio.

Si estás interesado en los bóxers o ropa interior de caballero, las mejores opciones son: Wilson de 178 pesos por paquete, Levi's Boxer Brief de 274 por paquete de dos piezas y Fruit of the Loom Bóxer Ajustado que tiene un costo de 134 por paquete de tres piezas.

En todos los estudios correspondientes a las prendas para hombre, la Profeco realizó pruebas de calidad en las que evaluó la información al consumidor, los acabados, el tipo de tela y la resistencia de los productos.

Los mejores pantalones, jeans y ropa interior para hombre tuvieron una evaluación general de "excelente", por lo que podrían ser el regalo perfecto para papá.

Si no estás convencido, aún puedes aprovechar las ofertas con las que cuentan distintas tiendas en departamentos como vinos y licores, electrónica, herramientas y mucho más para el Día del Padre.

CR