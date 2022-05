Debido a diversas denuncias de presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico, así como presuntos actos de corrupción al interior de las distintas áreas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acordó con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, la remoción de tres funcionarios de esa dependencia.

La Secretaría de Gobernación informó que fueron destituidos los directores generales de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y de Oficina de Defensa del Consumidor, así como al subprocurador jurídico.

Además, quedaron sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país.

Los sustituyen

Como subdirector jurídico de la Profeco fue designado Miguel Ángel Chico Herrera; mientras que Guillermo Priego de Wit es el nuevo director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles. En tanto, Rubén de Jesús Cervantes González rindió protesta como nuevo director general de Oficina de Defensa del Consumidor.

La Segob informó que estas medidas se adoptaron en respuesta a las denuncias que fueron presentadas ante las secretarías de la Función Pública y de Gobernación y ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), respecto a presuntas irregularidades administrativas y jurídicas.

Titular de Profeco dice que no le han dicho nada

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, afirmó que no ha sido informado de alguna irregularidad.

A través de su cuenta de Twitter, Sheffield comentó que el Presidente López Obrador no le ha informado de alguna irregularidad en la Profeco, además de que no ha firmado nuevos nombramientos en la Profeco.

"Hoy estuve con el señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento", escribió el titular.