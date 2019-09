Prevén enviar a EU a testigo de ejecución

Ramón, el chofer de la grúa que trasladó una camioneta durante el enfrentamiento en Valles de Anáhuac, donde fallecieron ocho personas presuntamente ejecutadas por policías estatales, será trasladado a Estados Unidos (EU), con el fin de garantizar su seguridad.

Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de esa ciudad, dio a conocer lo anterior y aseguró que aunque cuenta con videos de la ejecución no los ha dado a conocer por las reservas de la investigación.

“Todavía no podemos dar a conocer ese material, lo estamos reservando. No hemos dado a conocer videos; sólo el que circula de la grúa. Lo que dimos a conocer fueron evidencias de la manipulación de los vehículos, pero no de la ejecución”.

Manifestó que analizan si los testigos y familiares de las personas abatidas también serán trasladadas a EU.

El 5 de septiembre, estatales informaron que se enfrentaron con delincuentes, pero la versión de Derechos Humanos señala que el tiroteo en el que fallecieron ocho civiles fue montado por los uniformados y que utilizaron a personas a quienes sacaron de sus domicilios para vestirlas y colocarlas en lugares específicos.

“A Ramón lo vamos a enviar a Estados Unidos para mayor protección. En nuestro país corre un riesgo muy alto, por lo que debemos moverlo”.

Indicó que, por la matanza, el martes 17 de septiembre sostendrán una reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado y el miércoles viajará a la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades del Gobierno federal.