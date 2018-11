Presunto abuso policial prende a pobladores de San Juanico

Con fogatas y barricadas en la autopista México-Pachuca, más de mil pobladores de San Juan Ixhuatepec pidieron justicia tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP) y que a su paso destrozaron negocios, autos y dejaron a más de 20 mujeres, jóvenes y vecinos con lesiones graves.

Los habitantes de San Juanico, como se conoce popularmente a la comunidad, reaccionaron con el bloqueo, por más de 20 horas, de la vía rápida y cuestionaron la incursión de más de 600 policías de la Ciudad de México en territorio mexiquense.

“Nos sentíamos como en la película de ‘Rojo Amanecer’, si nos asomábamos a la ventana los policías nos lanzaban piedras y disparos”, señalaron vecinos de calles como Morelos, Insurgentes y Cerrada de Insurgentes, como Jorge Suárez López y Sandra Hernández, quienes mostraron los muros de sus casas manchados de la sangre de personas que no alcanzaron a llegar a sus domicilios o que pensaron que por no ser delincuentes no les harían daño.

Filas de autos destrozados y casas con los cristales rotos quedaron a lo largo de una decena de cuadras en calles como Morelos, Insurgentes, cerrada de Insurgentes, Allende y Santo Niño de Atocha.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, dijo que “ya no se permitirán más agresiones en contra de policías”, al explicar que el enfrentamiento que se dio con vecinos de San Juanico, fue porque “agredieron a los elementos al intentar liberar a un presunto delincuente”.

Detalló también que los vecinos destrozaron dos patrullas y dejaron con lesiones de consecuencia a un mando policiaco.

“Nosotros no podemos permitir más agresión de policías, ni tampoco dejar escapar a los delincuentes. Esto es vandalismo, y que me perdonen los vecinos, pero esto no lo puedo permitir, tengo elementos heridos, patrullas destrozadas, una motocicleta y otra patrulla incendiada y un delincuente detenido”.

Sostuvo que se mantienen una comunicación constante con las autoridades del Estado de México, sobre todo en esa franja, donde reveló, los delincuentes roban en la Ciudad de México y se refugian en la Entidad vecina.