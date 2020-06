Préstamo del Banco Mundial es una operación de rutina: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el préstamo de mil millones de pesos que México obtuvo del Banco Mundial, es una operación de rutina que se solicitó el año pasado.

Durante su conferencia matutina de este día desde el salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional, el Mandatario afirmó: "lo del crédito es una operación de rutina, es algo que se solicitó del año pasado como parte del manejo de las finanzas, nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB por eso tomamos algunas medidas de austeridad".

"Estamos también eficientando la administración. Estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos, esto, porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico", afirmó el Mandatario.

Este fin de semana el subsecretario de Hacienda y Crédito Publicó, Gabriel Yorio, explicó que los recursos solicitados al organismo internacional se enmarcan en la clasificación de Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, siglas en inglés) por lo cual no tienen un destino específico y no se rebasará el techo de endeudamiento que aprobó el Congreso mexicano.

"El crédito que se hace referencia en las notas de medios es un DPL y no tienen destino específico. En resumen este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el congreso y no va a financiar el programa de respuesta al COVID-19", escribió el subsecretario en sus redes sociales, este domingo.

El préstamo al que tuvo acceso México por parte del Banco Mundial asciende a mil millones de dólares y fue aprobado el pasado 19 de mayo.

GC