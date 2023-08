Por mes patrio, aerolínea mexicana tiene vuelos desde 25 pesos

No hay nada cómo festejar el mes patrio que empezando a planear un viaje, una de las aerolíneas mexicanas más predilectas entre los viajeros, conocida por sus famosas promociones trae de vuelta una oferta irresistible. La "Outlet de septiembre" de Viva Aerobus ofrece vuelos desde $25 pesos mexicanos, más el precio de TUA para volar en septiembre.

Esta promoción está hecha para los viajeros que son espontáneos y que no se la piensan mucho al momento de escuchar su espíritu nómada. Así que festeja estas fiestas patrias volando desde $25 pesos y $5716 pesos de TUA a distintos lugares de México.

La promoción "Outlet de septiembre" es una promo únicamente válida para comprar en Tarifa Zero y vuelo sencillo. La Tarifa Zero no permite cambios y sólo se puede viajar con el artículo personal, el cual podrá ser un bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila pequeña que no exceda las medidad 45cmX35cmX20cm y que quepa perfecto debajo del asiento de frente.

¿Cuándo puedo comprar los vuelos desde 25 pesos?

La promoción únicamente es válida para comprar hasta el 3 de septiembre y sólo para volar en este mes patrio (septiembre). Asimismo, los términos y condiciones específican que la reservación y compra deberán ser realizadas en una misma operación.

¡Outlet de septiembre! ������ Vuela desde $25 MXN + $516.78 MXN de TUA y lánzate a las fiestas patrias este mes. Reserva hoy: https://t.co/JJunN0EHHA pic.twitter.com/cJX1VZJKPl — Viva Aerobus (@VivaAerobus) August 28, 2023

Destinos participantes en la "Outlet de septiembre":

Acapulco

Cancún

Cd. de México (AICM)

Chihuahua

Ciudad Juárez

Ciudad Obregón

Culiacán

Guadalajara

Hermosillo

Ixtapa Zihuatanejo

La Paz

Mazatlán

Los Cabos

Te puede interesar: Tips para evitar el mareo cuando viajas en autobús

Es muy importante tomar en cuenta que los precios pueden aumentar según el destino y el aeropuerto del que se salga. Y en caso de no existir disponibilidad de la arifa de servicio Z, se desplegará la tarifa más económica disponible al momento.

Para comprar y consultar los precios y vuelos, debes acceder a la sitio web de Viva Aerobus.