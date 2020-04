Por días santos, López Obrador suspende gira de fin de semana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana por ser días santos, él y su gabinete suspenderán su gira de trabajo por el interior del país, pero su equipo de salud estará trabajando para atender la contingencia del COVID-19 del cual, expresó, espera que "no se complique".

En conferencia de prensa el Mandatario señaló que el viernes realizará un homenaje por el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, pero se procurará que éste sea por la mañana para suspender temprano actividades en Palacio Nacional y regresar a laborar el próximo lunes.

"No voy a salir, ya lo decidimos, la familia, me voy a quedar aquí en la Ciudad de México. También les comento que va haber comunicación con la gente hasta el viernes, que es Viernes Santo, pero con todo respeto, vamos a estar informando en la mañana, además porque vamos hacer un homenaje y reconocimiento a Emiliano Zapata porque es un aniversario más de su asesinato, el 10 de abril, y no lo podemos dejar pasar", indicó.

Y agregó: "Entonces nada más eso, procurando que sea en la mañana del viernes, terminar actividades por respeto a las nueve, ya nos guardamos el viernes, y regresamos el lunes en la mañana, pero voy a estar aquí pendiente".

López Obrador indicó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como todo el Gabinete de Salud estará pendiente del avance de la contingencia del coronavirus, porque "no son vacaciones, todo el sector salud va a estar porque queremos dar seguimiento, ojalá y este fin de semana no se complique, pero tenemos que estar al pendiente".

GC