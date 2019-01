Por desabasto de la triple viral, 776 mil niños no fueron vacunados

Por un desabasto de la vacuna triple viral, el año pasado 776 mil niños mexicanos no fueron protegidos contra sarampión, rubeola y paperas, denunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, e informó que ya existe una denuncia ante el Órgano Interno de Control para saber la razón por la que no se tuvo abasto de las dosis.

"La denuncia no es contra alguien, sino que hay que investigar por qué razón no tuvimos el abasto de vacunas"

"En 2018 no tuvimos vacunas, en total 776 mil dosis contra sarampión - rubeola y sarampión - rubeola y parotiditis, que son las dos formulaciones que no se lograron tener durante el año pasado. La denuncia no es contra alguien, sino que hay que investigar por qué razón no tuvimos el abasto de vacunas", dijo.

Agregó que Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, quien era el proveedor de las vacunas alegó en su favor que no fue su responsabilidad la no entrega de las dosis, sino que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no liberó a tiempo los lotes de vacunación. "No especularé, esto es parte de la investigación y lo que el proveedor ha argumentado".

Hugo López - Gatell reveló que cuando llegaron a la administración el pasado 1 de diciembre se enteró que un día antes se había iniciado un proceso para rescindir el contrato con el laboratorio.

"La administración saliente debió actuar con responsabilidad y decirnos: esta es nuestra evaluación de riesgos, por equis o por ye no logramos la cobertura y entonces ponernos en un punto de atender la preocupación desde el inicio, pero no fue alertado, no se nos comunicó de manera estructurada cuando entramos el 1 de diciembre; nos enteramos que 24 horas antes se empezó el proceso de rescisión de contratos".

Expresó que esta "falta de transparencia" deja un doble problema a la administración actual. "Las vacunas no se entregaron en junio, agosto y octubre y entonces tenemos el problema de la denuncia ante el Órgano Interno de Control y un problema de salud pública que es el riesgo de que haya un brote de sarampión".

Para proteger a la población infantil, el funcionario adelantó que durante la Primera Semana Nacional de Salud 2019 se tratará de posicionar las vacunas contra sarampión en las comunidades más vulnerables, además de que adquirirán excedentes de la dosis.

"Nuestra empresa nacional Biológicos y Reactivos de México que es una paraestatal, tenía una reserva de vacunas y nos dará cerca de 554 dosis con lo que vamos a subsanar y Pemex nos ofreció un préstamo de las otras 200 mil y fracción, vamos a tener capacidad de vacunar y estamos en proceso de adquisición de más vacunas en este 2019, considerando excedentes necesarios para responder ante los vacíos de cobertura".

