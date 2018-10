Síndrome postpolio, la cara oculta de la poliomielitis

Cuando tenía 11 meses de edad, el doctor Jorge Eufracio Téllez, de Guadalajara, fue diagnosticado con poliomielitis.

Él nació en 1949, por lo que todavía no existía una vacuna contra la enfermedad, pues fue hasta 1955 cuando surgió la primera versión del biológico.

Fue sometido a una serie de cirugías y tratamientos que le permitieron caminar, llevar una vida prácticamente normal y hasta graduarse como médico ginecólogo.

Poco después de los 40 años de edad, Jorge comenzó a sentir debilidad, cansancio, molestias en los músculos de la espalda y extremidades.

Empezó a usar un bastón, luego dos, hasta que ya no pudo más. Lo que le pasaba era el síndrome post poliomielitis, una condición que aparece en entre seis y ocho de cada 10 sobrevivientes de poliomielitis.

El Informador / T. Villaseñor

Durante el Seminario de Actualización para Periodistas #LasVacunasFuncionan, organizado por laboratorios Sanofi Latinoamérica y México, Jorge comentó que este síndrome es la otra cara de la enfermedad; muy poco conocida y, por lo tanto, subdiagnosticada.

Cada 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis en todo el mundo.

"En México está subdiagnosticado al 100%, porque usted va con el médico, le dice sus síntomas y le dicen, 'no to preocupes, es la vejez', porque no saben que existe el síndrome postpolio, y al tratar de explicárselos, no quieren saber, es muy triste pero así es".

Al ser la poliomielitis una enfermedad que dejó de presentar casos en México en 1990 (el último paciente en Tomatlán, Jalisco), las generaciones de médicos que no vivieron de cerca un caso o nunca atendieron uno, no están preparados para detectar el síndrome y la gente que lo sufre no recibe la atención adecuada.

Caso contrario ocurre en Brasil, donde se tiene bien identificado el síndrome y se cuenta con un centro de rehabilitación para sobrevivientes de la polio, donde se les trata ayuda a tener mejor calidad de vida.



Vacunación, clave para erradicar la polio en el mundo



Se estima que a nivel mundial alrededor de 20 millones de personas enfermaron de polio y hasta el 80% desarrollará en algún momento el síndrome postpolio, que no debe confundirse con las secuelas, que son las discapacidades sobre todo a nivel motriz y físico que dejó la enfermedad.

Ante la falta de información en las propias instituciones de salud en México, Jorge se ha vuelto un experto "de escritorio", como él se autodenomina, al estudiar la poliomielitis y sus consecuencias en todos los libros que ha encontrado e intercambiar puntos de vista con personas que viven lo mismo que él.

A pesar de que la poliomielitis está a punto de ser erradicada y únicamente se tienen casos en Pakistán y Afganistán, continuar con una buena cobertura de la vacunación y la difusión de las bondades de la vacuna contra la poliomielitis es vital para llegar a la meta, advirtió Lucía Bricks, directora médica para tosferina, polio, Haemophilus influenzae y meningitis de Sanofi Pasteur Latinoamérica.





Conocer más



De acuerdo con información de la Clínica Mayo, de Estados Unidos, el síndrome post polio es una serie de síntomas que pueden incapacitar a una persona, luego de entre 30 y 40 años de haber padecido poliomielitis.

Entre algunos síntomas están la debilidad y dolor en articulaciones y músculos, cansancio ante la menor actividad, atrofia muscular, dificultad para respirar, disminución de la tolerancia a las bajas temperaturas y trastornos del sueño.

No existe una cura para el síndrome pero sí se puede ayudar al paciente a tener una buena calidad de vida, tratar sus síntomas y disminuir las molestias.

LS