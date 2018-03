Por sarampión, SSJ refuerza medidas preventivas para viajeros

Ante la detección de tres casos de sarampión en la Ciudad de México, asociados a importación, la Secretaría de Salud Federal emitió un aviso preventivo, ante lo cual la secretaría del ramo en Jalisco fortaleció las medidas preventivas para viajeros connacionales y extranjeros.

El aviso significa tener el tema presente, fortalecer las medidas preventivas ante la posibilidad del reingreso de la enfermedad, pero sin generar alerta, manifestó Ángel Israel Nuño Bonales, coordinador estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

“No hay una alerta, no hay una epidemia, no hay una situación extraordinaria… Es importante comunicarlo de esa manera para que los médicos no sobre diagnostiquen o las personas no se alarmen”, dijo.

El riesgo de introducción de sarampión ha sido el mismo en las últimas dos décadas; “ni en México ni en Jalisco existen cadenas de transmisión del virus del sarampión, pues el último caso autóctono en el país se registró en 1996”.

Nuño Bonales, explicó que a través del área de Sanidad Internacional se reforzó la búsqueda intencionada de casos de personas que presenten síntomas de la enfermedad como fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y erupción cutánea (exantema).

Como parte de las medidas preventivas, la recomendación para la población es que realice el lavado de manos con agua y jabón, así como la aplicación de la vacuna al año de edad y un refuerzo a los seis años.

Indicó que México tiene uno de los sistemas de vacunación más eficaces del mundo, lo que ha permitido tener una amplia cobertura en la población y, por ende, no se han registrado casos autóctonos de sarampión desde hace 22 años.

La frase

“Estos tres casos a los cuales se hace referencia en el aviso preventivo son asociados a la importación, es decir, casos que tuvieron contacto con una persona enferma fuera del país, y que derivado de ese contacto, se introdujeron a México y enfermaron”

Ángel Israel Nuño Bonales, coordinador estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Secretaría de Salud Jalisco.

