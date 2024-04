¿El aburrimiento es el fin del amor?

La monotonía es uno de los temores de cualquier relación de pareja. Pareciera que el aburrimiento es profundamente tóxico y se debe evitar a toda costa, pero ¿cuánto de ello es verdad?

En realidad, aburrirse del otro podría ser una señal positiva; para ello hay que cambiar la perspectiva. Por un lado, el aburrimiento, por más negativo que sea, surge de una situación de estabilidad, por lo que normalmente viene acompañado de una serie de características benefactoras. Esto quiere decir que es una excelente señal para intentar algo nuevo y romper con la rutina.

Hay que recordar que la rutina no es algo malo per sé. En muchas relaciones, un horario y una serie de actividades preestablecidas y balanceadas otorga a la pareja una sensación de salvedad y confianza. Por supuesto, esto no es una ley y la variación puede ser muy amplia dependiendo del tipo de apego que sostenga cada individuo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la certeza otorga seguridad.

¿Qué hacer ante el aburrimiento?

Más allá de los eventos o cambios en el día a día que se pueden realizar para remover un poco la rutina, estas tres sugerencias buscan un cambio profundo dentro de la relación:

Podrían realizar una revisión profunda de los cimientos de la pareja. Algo así como realizar un termómetro de evaluación, de manera muy respetuosa. La intención es explorar y detallar, por lo que la extensión de la comunicación no es un problema.

