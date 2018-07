Popocatépetl emite 30 exhalaciones de baja intensidad

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 30 exhalaciones de baja intensidad, una explosión, dos sismos vulcanotectónicos y 145 min de tremor armónico.

En su reporte más reciente, aclaró que los anteriores parámetros no modifican el nivel de la Alerta Volcánica que se mantiene en Amarillo Fase 2. No obstante, pidió a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

Estimó que con la Fase 2, podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, así como flujos piroclásticos y de lodo de corto alcance.

De tal suerte, solicitó a las autoridades locales continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros para evitar que alguna persona permanezca en la zona, así como mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

A las autoridades de Protección Civil les pidió mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos, y a la población, estar atenta a la información oficial que se difunda.

El organismo, que conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) monitorea el Popocatépetl de manera continua las 24 horas, indicó que en caso de caída de ceniza, deberán cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca.

También, limpiar ojos y garganta con agua pura, así como utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular, así como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.

En caso de presentarse cualquier cambio en la actividad, indicó, será reportado oportunamente.

