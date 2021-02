Político cierra precampaña con baile masivo en Aguascalientes

Teódulo Núñez, precandidato a diputado federal del partido Redes Sociales Progresistas en Aguascalientes, celebró su cierre de precampaña con un baile masivo en una finca del Fraccionamiento Benito Palomino Dena la noche del domingo pasado, en la que decenas de asistentes convivieron sin cubrebocas ni sana distancia.

"Cuando eres precandidato… soy libre de hacer la campaña carnal"

El aspirante a legislador federal por el Distrito 02 aprovechó el evento para hacer una colecta en apoyo de enfermos.

Elementos de Seguridad Municipal acudieron al festejo por una denuncia ciudadana de vecinos ruidosos; Teódulo Núñez dijo que no cancelaría el baile. "Cuando eres precandidato… soy libre de hacer la campaña carnal", reviró el político.

#Viral Precandidato a diputado federal de RSP, Teódulo Núñez organizó baile masivo en La Palomino #Aguascalientes sin las medidas sanitarias obligatorias. @MeganoticiasTVC pic.twitter.com/v3xJ26QL1b — CanalTVC (@canaltvcmx) February 2, 2021

A los funcionarios municipales que le insistían que debería terminar la celebración por no tener permiso, les dijo que estaba harto del municipio. "¿Dónde saco el permiso?, si no hay permiso, tú lo sabes; es que no se vale, pinche municipio culero que tenemos, ¡ni madres, ya estamos hasta la madre! Y graba todo lo que estoy diciendo, soy el precandidato a diputado federal. Si lo que quieren son problemas los policías tráete 100 policías… y si quieren más problemas, pues problemas los va a haber, ya estamos hasta la madre", acotó Teo Núñez.

Y con ustedes el #LordPrecandidato.



Teódulo Núñez, precandidato a diputado federal por el RSP en Aguascalientes organizó bailongo como parte de su campaña en plena pandemia de #COVID19.



¡Así de conscientes nuestros políticos!��



��#Video vía @El_Clarinete. pic.twitter.com/iRMrVk0Yes — Oscar Curiel (@OCuriel) February 2, 2021

A sus seguidores les pidió comunicar a los invitados que seguiría la fiesta. "Díganle a todos los barrios que continuamos". La fiesta siguió amenizada con música de banda y la presencia sobre todo de jóvenes de diversas colonias del oriente de la ciudad.

