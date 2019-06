Piden información a UIF y FGR sobre cuentas bancarias de Medina Mora

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló que se debe aplicar el principio de presunción de inocencia en el caso del ministro Eduardo Medina Mora, sobre quien investigaciones oficiales en Estados Unidos y Gran Bretaña señalan transferencias suyas a cuentas propias, por cantidades superiores a sus ingresos, entre 2013 y 2017.

"Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena, lo cual no quiero hacerlo, porque yo he sido víctima en el pasado de ese tipo de circunstancias"

Comentó que, como lo señaló EL UNIVERSAL, en su primera plana de este jueves, en que se indican movimiento de dinero entre cuentas de Medina Mora, a su vez, solicitó información al respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena, lo cual no quiero hacerlo, porque yo he sido víctima en el pasado de ese tipo de circunstancias; muchas veces fui víctima por ser opositor y yo no quiero convertirme en lo mismo que cuestione", expuso.

"Espero tener pruebas, y que las carpetas de investigación se realicen con todo sigilo y secrecía y que se actué conforme a la ley, pero no me voy a convertir en un Torquemada, en un verdugo o en un vengador oportunista".

Entrevistado en las oficinas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo que cuando se tenga información, entonces se podrá exhortar a la autoridad a que actúe, y en el caso de los ministros, gozan de fuero como los jueces, legisladores, gobernadores y el Presidente de la República, todavía.

Hizo hincapié en que se vive en "un Estado de derecho, en el cual es clave observar los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales no deben exceptuarse de su aplicación".

En un caso en que hubiere elementos para la acción de la justicia, se solicita a la Cámara de Diputados un juicio de procedencia.

"Prefiero tener la información fidedigna, contundente y que la autoridad actúe, pero no me voy a sumar al coro de vengadores y oportunistas, y soy el que más ha peleado por la limpieza en el Poder Judicial, con pruebas. (") Tampoco meto las manos al fuego por alguno de ellos los integrantes del Poder Judicial federal, en todo caso, son las pruebas las que determinan el grado de responsabilidad", concluyó.

JM