Piden al INAI investigar a Facebook por usuarios mexicanos

La asociación civil Artículo 12, mediante su programa “SonTusDatos”, solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que investigue a Facebook y a la compañía británica Cambridge Analytica por su posible violación a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares.

Artículo 12 externó su preocupación de que Cambridge Analytica pudiera almacenar datos de electores mexicanos, información extraída previamente de sus perfiles de usuario en esa red social.

Cédric Laurant, presidente de Artículo 12, dijo que “sería importante que el INAI hiciera su propia investigación para determinar si Cambridge Analytica violó la ley y si Facebook también la violó”.

Todo ello motivado por la acusación contra Cambridge Analytica de haber usado presuntamente información obtenida de al menos 87 millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos que dieron el triunfo a Donald Trump , de acuerdo a lo revelado por The Guardian y The New York Times.