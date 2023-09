Piden a citricultores de Michoacán no dejarse intimidar por crimen

El comandante de la XII región militar, Enrique Covarrubias López, pidió a los citricultores de Apatzingán no dejarse "intimidar" y destacó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de "erradicar a todas las organizaciones criminales" del estado.

Ante citricultores de este municipio, que durante tres semanas han sufrido la paralización de labores y extorsión por parte de grupos criminales, el mando militar pidió la colaboración de todos los sectores de la sociedad para combatir la violencia.

"Ni el Ejército Mexicano ni la Guardia Nacional, ni las autoridades estatales ni las municipales, por su lado cada quien o ni siquiera en conjunto. Necesitamos de ustedes.

"Y no dejarnos intimidar más. No puede ser que un puñado de delincuentes nos domine a todos. No lo podemos permitir"