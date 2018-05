Pide "El Bronco" a PGR investigar a candidato al Senado

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", solicitó a la PGR investigar de inmediato a Samuel García, aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado por Nuevo León y familiar de uno de los líderes de Cártel del Golfo, Gilberto García Mena, "El June".

"La PGR debe investigarlo de inmediato, porque no puede ser que alguien que se cree honesto, no sea honesto", dijo en conferencia de prensa.

El Universal dio a conocer que el padre del candidato a un escaño al Senado, el abogado fiscalista Samuel García es primo de "El June".

Rodríguez Calderón aseguró que sólo con ese vínculo familiar se puede explicar el nivel de vida que lleva el joven político quien tiene un automóvil de 2.5 millones de pesos.

"Solo eso explicará porque trae un carro de dos millones y medio de pesos y porque vive en un edificio que nadie sabe cómo compró o porque gastar tanto dinero a su campaña"".

"El Bronco" se mostró sorprendido por los vínculos familiares de García, uno de sus principales críticos. "la verdad siempre se sabe".

"Él me ha estado atacando porque dice que usé recursos públicos (para la recolección de firmas), que no lo ha demostrado, pero aquí se evidencia porque tienen esos excesos en su manera particular de vivir", dijo.

SA