Perro es retenido en Yucatán luego de morder a tres habitantes

Autoridades del puerto yucateco de Sisal resguardaron a un perro después de que atacara y mordiera a tres personas, entre ellas un adulto mayor.

El comisario municipal, Joaquín Galaz, explicó a través de redes sociales que la medida se tomó por razones de seguridad y debido a que los propietarios del animal no mostraron disposición para hacerse responsables del hecho.

Habitantes de la zona señalaron que el can había permanecido varios días deambulando sin supervisión.

Las personas lesionadas recibieron atención médica de inmediato en el centro de salud de la comunidad, sin que se reportaran complicaciones de gravedad.

Galaz explicó que la decisión busca prevenir más incidentes mientras se determina el futuro del perro. Agregó que el caso se notificará a las autoridades de salud para descartar algún riesgo de rabia.

En redes sociales, usuarios solicitaron que el animal no sea enviado a la perrera municipal. Temen que sea sacrificado si no encuentra un hogar. Varias familias ofrecieron adoptarlo.

El tema generó debate entre vecinos sobre la responsabilidad de los dueños en el cuidado de sus mascotas.

Asimismo, recordaron que la Ley de Protección a la Fauna en Yucatán establece sanciones por omitir vigilancia adecuada.

En Sisal, organizaciones de protección animal pidieron que se analicen alternativas para el perro.

Propusieron esterilización y adopción responsable como opciones para evitar su sacrificio.

El caso continuará bajo seguimiento de la autoridad municipal hasta definir la situación legal del can.

YC